Het doek werd toevallig gevonden door David Van Auker, eigenaar van een meubel- en antiekwinkel. Het maakte deel uit van een inboedel die hij net had opgekocht. Nietsvermoedend zette hij het in zijn winkel, tot bezoekers hem er vragen over begonnen te stellen.

Via internet ging hij op zoek naar het werk van De Kooning, en vond hij informatie over een diefstal uit 1985. Het schilderij dat hij in zijn bezit had gekregen, leek inderdaad op dat dat meer dan 31 jaar geleden werd gestolen uit het universiteitsmuseum van Arizona.