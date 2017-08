Over die hetze spreekt burgemeester van Borgloon Danny Deneuker (SP.A) zich niet uit. "Ik ga niet oordelen over de waarde van het kunstwerk, ik ben geen kenner. Maar als gemeentelijke overheid kunnen we natuurlijk niet voorbijgaan aan de geldende milieuwetgeving, het verbranden in open lucht is niet toegestaan", zegt hij aan Radio 2 Limburg.

De milieuwetgeving is dus de aanleiding voor het verbod, na een klacht van een milieuorganisatie bij het stadsbestuur. Wat Robijns nu gaat doen met het schilderij is nog onduidelijk. Mogelijk wordt het op een andere manier vernietigd. In De Morgen zegt Robijns dat de discussie mag stoppen, "want het schilderij is toch al in stukken gezaagd".