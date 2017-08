Van Gogh maakte in 1888 en 1889 een aantal versies van zijn zonnebloemschilderijen. Ze belandden in de National Gallery (Londen), het Van Gogh Museum (Amsterdam), de Neue Pinakothek (München), het Philadelphia Museum of Art (Philadelphia) en het Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art (Tokio). Deze kunsttempels brengen hun zonnebloemen maandag over het voetlicht: vanaf 18.50 uur tonen ze één voor één hun zonnebloemprogramma van elk vijftien minuten live via hun eigen Facebook-pagina.