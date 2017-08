Een tijd geleden besliste Oosterlinck om minder hedendaagse boeken en meer oude, grote klassiekers te lezen. Intussen heeft hij "In cold blood" van Truman Capote en "The picture of Dorian Gray" van Oscar Wilde verorberd. Nu is hij bezig in "De Kapellekensbaan" van Louis Paul Boon. Maar de meest ongelooflijke ontdekking was voor Oosterlinck “De druiven van gramschap” van Steinbeck."Een boek uit 1939 dat je helemaal opzuigt alsof het gisteren is geschreven."

Het verhaal gaat over boeren in de Verenigde Staten die hun boerderijen moeten verlaten en willen vluchten naar Californië. Een boek over maatschappij, economie, politiek, geschiedenis en vooral over mensen. "Door "The grapes of wrath" te lezen begrijp je waarom grote klassiekers "grote klassiekers" genoemd worden."