Morgen gaat in het stadhuis van Brussel Flowertime van start, een bloemenexpo die om de twee jaar plaatsvindt en waarbij topfloristen het gebouw van kop tot teen in een bloemenparadijs omtoveren. Het gaat om de derde editie die deze keer in het teken van bloemen en vruchten staat.

Om de expo luister bij te zetten heeft florist Geoffroy Mottart Manneken Pis een nieuw kapsel van bloemen gegeven. In het verleden bewerkte hij al vaker standbeelden in de hoofdstad met bloemen en naar eigen zeggen is dit een droom die werkelijkheid wordt.

Flowertime loopt nog tot en met dinsdag. Manneken Pis houdt zijn nieuwe kapsel nog tot zondag.