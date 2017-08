Ook Stéphane Symons, professor kunst- en cultuurfilosofie aan de KU Leuven, reageerde in Het Belang van Limburg. Hij is het niet eens met de reactie van de Sint-Vincentiusvereniging, die het kunstwerk volgens hem enkel herleidt tot zijn financiële waarde. Maar daar is een artiest in de eerste plaats niet mee bezig, aldus Symons. "In de eerste plaats is een kunstwerk waardevol vanwege zijn artistieke waarde."

Volgens Symons is kunstverbranding vanuit cultuurhistorisch opzicht wel een relevant performance. "Ze refereert aan een evolutie in de twintigste eeuw waarbij creativiteit geassocieerd is met vernietiging. Het besef dat je iets kunt verliezen doet je ook beseffen hoe waardevol het is."