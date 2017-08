Maar om je eigen keuzes te kunnen maken en je verantwoordelijkheden op te nemen, daar is iets voor nodig. Isaiah Berlin, een denker die een belangrijke rol speelt in de liberale denkwijze van De Backer, maakt hiervoor een onderscheid in positieve en negatieve vrijheden. Een negatieve vrijheid houdt in dat we vrij zijn van externe invloeden. We kunnen met andere woorden een eigen beslissing nemen. "Maar Berlin toont aan dat we ook rekening moeten houden met de positieve vrijheden. Hebben we alle middelen en kennis om die vrijheden en keuzes te vrijwaren? Hebben we een goed onderwijs? Kunnen we de zieken goed helpen?"

In "Against the current" probeert Berlin eerder aan te tonen hoe belangrijk de ideeën van filosofen zijn die in hun tijd als ketterij werden aanzien, zoals die van Machiavelli. "De minderheidspositie die de filosofen toen hadden, is nu veranderd in een meerderheidspositie door tegen de stroom in te blijven gaan. Hun visies zijn mainstream geworden. En dat is ook vaak het lot van een politicus."