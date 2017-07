Albert Einstein die schalks in de lens van de camera kijkt en als een kleine jongen zijn tong uitsteekt: dat beeld wist Arthur Sasse van United Press International (UPI) op 14 maart 1951 op de gevoelige plaat vast te leggen op een feestje in New Jersey ter gelegenheid van de 72e verjaardag van de bedenker van de relativiteitstheorie.

Bij het veilinghuis Nate D. Sanders in Los Angeles is een exemplaar van deze iconische foto voor 125.000 dollar (106.000 euro) geveild. Het gaat om een afdruk die de handtekening van Einstein draagt, wat meteen de hoge prijs verklaart.

Tijdens het verjaardagsfeestje had Einstein al verschillende keren naar de camera's van fotografen gelachen. Toen Sasse hem om een foto vroeg, was hij het lachen beu en stak hij spontaan zijn tong uit. Aanvankelijk twijfelde UPI om de foto te publiceren. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, was Einstein verrukt. Hij bestelde meteen 9 afdrukken om aan vrienden uit te delen.

In veel publicaties is het beeld bijgesneden zodat enkel het hoofd van Einstein zichtbaar is, maar deze foto toont het volledige plaatje met doctor Frank Aydelotte van het Institute for Advanced Study van de universiteit van Princeton en zijn echtgenote mee in beeld. De foto meet 17,8 bij 25 centimeter en haalde bij een veiling in 2009 al eens 74.324 dollar (63.000 euro). De identiteit van de nieuwe koper is niet bekend.

De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de Hebrew University of Jerusalem in Israël gezien Einstein zijn volledige nalatenschap aan dit instituut overmaakte.