De Amerikaanse toneel- en filmwereld neemt afscheid van een grote naam. Donderdag is Sam Shepard overleden in zijn huis in Kentucky, zo meldt een woordvoerder van zijn familie aan The New York Times. De scenarist en acteur stierf aan de gevolgen van de spierziekte ALS.



Shepard werd geboren op 5 november 1943 in Illinois en groeide op in Californië. Hij was een man van weinig woorden, maar dat hield hem niet tegen om liefst 44 toneelstukken te schrijven. Daarin kwamen vaak thema's aan bod zoals breuklijnen in het gezinsleven en mannelijkheid in de Amerikaanse samenleving. Voor zijn stuk "Buried child" uit 1979 won hij een prestigieuze Pulitzerprijs voor drama.

Daarnaast speelde hij mee in tal van films zoals "Frances", "Steel magnolias", "The pelican brief", "Swordfish", "Black hawk down", "The notebook" en "August: Osage County". Recent was hij te zien in de serie "Bloodline" op Netflix. Voor zijn vertolking in "The right stuff" uit 1983 kreeg hij een Oscarnominatie voor beste acteur in een bijrol.

Shepard had relaties met verschillende vrouwen, onder wie Joyce Aaron, O-Lan Jones en Patti Smith. In 1982 ontmoette hij actrice Jessica Lange op de set van "Frances". Samen kregen ze 2 kinderen. In 2010 gingen ze uiteen.