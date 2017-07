Het nepbeeld is 4,7 meter hoog en is een kopie van een bestaand beeld dat nog op het Paaseiland staat. Dat wordt vandaag in stukken gezaagd om het netjes te restaureren en te plaatsen op de plaats waar het in de nieuwe tentoonstelling moet komen. "Het is zo'n mooi beeld. Het zou jammer zijn om het niet tentoon te stellen", zegt Sylvie Pareyn van het Jubelparkmuseum in "De ochtend".

Het museum is echter ook de thuis van een écht Paasbeeld. Ook dat beeld moet deel uitmaken van de nieuwe expositie, maar kan niet worden geplaatst naar de nieuwe ruimte. "Het beeld is in 1935 met de Mercator aangekomen in Brussel", zegt Pareyn voorts. De Mercator is intussen overigens een museumschip dat in Oostende ligt. Het echte Paasbeeld stelt de god van de tonijnvissers voor, is 2,6 meter hoog en weegt 6 ton. Het deel van het museum waar het staat is rond het beeld gebouwd.

Het Paasbeeld is erg uitzonderlijk. Op het Paaseiland zelf staan honderden dergelijke beelden, maar er zijn er maar zes die de eilanden hebben verlaten. Er staan er twee in Chili, twee in de Verenigde Staten, een in het Verenigd Koninkrijk en een in Brussel. Volgens Pareyn is het ook uitzonderlijk dat we het beeld hebben gekregen. "De meeste expedities hebben die Paasbeelden meegenomen, wij hebben het gekregen van de regering in Chili", zegt ze.