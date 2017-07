Morris werkte tijdens zijn carrière, die 80 jaar overspande, onder meer voor het fotomagazine Life, The New York Times en The Washington Post. Hij slaagde erin de enige opnames te publiceren van D-Day, de landing van de geallieerden in Normandië in juni 1944.

Hij zette ook de iconische foto van het naakte Vienamese meisje dat op de vlucht is voor een napalmbombardement op de frontpagina van Time-magazine, hoewel het weekblad toen geen foto's van ongeklede personen toeliet.

Gisteren is hij in een ziekenhuis in de buurt van Parijs overleden, zo weet het onafhankelijke fotoagentschap Magnum. Hij was 100.