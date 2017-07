Ook Weylandt geeft graag boeken als geschenk en ongeveer één à twee jaar geleden was "De Heelmeesters" haar cadeauboek van het jaar. Hoe makkelijk of moeilijk is het om de pijn en het verdriet van in het verleden achter je te laten? Marion zijn leven komt in handen te liggen van de twee personen die hij het liefst nooit meer had willen zien: zijn vader, die hij niet heeft gekend, en zijn tweelingbroer Shiva.

Het verhaal speelt zich af op twee locaties: Ethiopië en de Verenigde Staten. "Ik heb dit werk onder andere gegeven aan een oud-collega van mij die in Ethiopië heeft gewoond. En daar ontstond de magie: praten met iemand die een boek net zo goed vindt als jezelf. Het geeft je een inzicht in menselijke relaties en het was zo herkenbaar dat zij een aantal dingen exact kon benoemen. Het deed me onder meer beseffen dat ik tot dan toe bitterweinig boeken had gelezen die zich afspeelden op Afrikaanse bodem."