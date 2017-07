De fans van George R.R. Martin wachten al lang op "The winds of winter", dat het voorlaatste deel moet worden in de reeks. Het vorige deel, "A dance with dragons", dateert intussen al van 2011, het jaar dat ook de televisieserie van start ging. Die leverde Martin een pak meer fans en interesse op, maar de teruggetrokken auteur neemt graag zijn tijd voor zijn werk.

"Ik ben er nog steeds aan bezig. Het zal nog maanden duren (hoeveel? goeie vraag). Ik heb nog steeds goede en slechte dagen, dat is alles wat ik kan zeggen", zo schrijft hij op zijn blog. Daarin ontkracht hij ook enkele geruchten die de ronde doen, enerzijds is er het verhaal dat het boek klaar zou zijn maar dat hij het zou achterhouden, anderzijds is er een verhaal dat hij nog niets op papier heeft staan. "Beide verhalen zijn even fout en even onnozel."

Martin werkt ook aan een ander boek in hetzelfde universum, "Fire and blood", een soort geschiedschrijving van de Targaryen-dynastie. Hij hoopt het eerste deel daarvan klaar te hebben eind 2018, begin 2019. "Welk boek eerst in de winkel zal liggen, kan ik nu nog niet zeggen. Maar ik denk wel dat jullie een "Westeros-boek" van mij zullen hebben in 2018. En wie weet, misschien twee. Een mens mag dromen."

Vorige week ging op televisie het zevende seizoen van "Game of thrones" van start, de serie die gebaseerd is op de boeken in de "A song of fire and ice"-reeks. De tv-serie heeft intussen het bronmateriaal van de boeken ingehaald, maar dat vindt Martin niet echt een probleem, omdat beiden een eigen weg volgen.