Auteur: Joris Truyts

Joris Truyts In een kunstgalerij in Miami, in de VS, loopt momenteel de tentoonstelling "Apes that paint". Er worden werken tentoongesteld die gemaakt zijn door chimpansees. Een van hen is Bubbles, het voormalige huisdier van popster Michael Jackson. De kunstwerken zijn te koop en de opbrengst gaat naar het centrum waar de apen verblijven.