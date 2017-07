Persoonlijke spullen prinses Diana tentoongesteld in Buckingham Palace

Het is deze zomer 20 jaar geleden dat ze door een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam. Als eerbetoon aan haar worden enkele persoonlijke spullen tentoongesteld. Centraal in de expositie staat haar bureau met daarop onder meer privéfoto's, schrijfgerei en briefpapier.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Persoonlijke spullen prinses Diana tentoongesteld in Buckingham Palace

Het is deze zomer 20 jaar geleden dat ze door een auto-ongeluk in Parijs om het leven kwam. Als eerbetoon aan haar worden enkele persoonlijke spullen tentoongesteld. Centraal in de expositie staat haar bureau met daarop onder meer privéfoto's, schrijfgerei en briefpapier.