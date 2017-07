Het bloederige tafereel lokte de voorbije dagen verontwaardigde reacties uit. Sommigen dachten dat het echt was, anderen hadden meteen het vermoeden dat het nep was. Het Gentse stadsbestuur zei eerder nog dat Cirq zijn gang mocht blijven gaan, ondanks de boze reacties. "We verbieden goochelaars ook niet om vrouwen in twee te snijden. Dit is overduidelijk een illusie", zei feestenburgemeester Christophe Peeters (Open VLD) aan Het Laatste Nieuws.

Maar de laatste avonden van de Gentse Feesten zal er dus niet meer gestemd worden over het lot van een kuikentje. "De truc met het kuikentje was een illusie. Doch wordt niet meer herhaald", zo laat de politie weten. "We hebben samen met de politie beslist de illusie vanavond prijs te geven. Of dachten jullie nu echt dat we kuikentjes pijn zouden doen?", laat de organisatie van Datakamp weten via Twitter.