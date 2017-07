“Zoals geweten, werd het lichaam van Dali gebalsemd en gemummificeerd en zijn snor is daarbij bewaard gebleven”, dat zegt lijkschouwer Narcis Bardalet. “Het was een emotioneel moment voor hem en voor ons”, voegt de Fondation Dali eraan toe, verwijzend naar de wereldberoemde zwarte snor die Dali zo karakteriseerde.

De 61-jarige Pilar Abel, die net als Dali geboren werd in het Catalaanse stadje Figueras, wil nagaan of Dali haar vader is waarop de Spaanse rechtbank beval om het lichaam van de schilder op te graven. De stichting die over het lichaam van Dali waakt, heeft nog geprobeerd om het gerechtelijk bevel te stoppen, maar zonder resultaat.

De opgraving vond gisteren plaats in het Dali Theather-Museum in Figueras waar Dali begraven ligt en duurde bijna vier uur. Een zware plaat met een gewicht van een ton moest van het graf worden gehaald om achteraf de houten kist waarin Dali begraven ligt te openen. Deskundigen namen DNA-stalen af van het haar, nagels en twee zware botten van de schilder. De stalen moeten nog worden onderzocht door het toxicologisch instituut in Madrid en worden achteraf vergeleken met het DNA van de 61-jarige vrouw. De resultaten van het onderzoek kunnen nog weken duren.

Als Pilar Abel de dochter van Dali blijkt te zijn, is ze de enige nakomeling van de schilder en kan ze een kwart van zijn erfenis opeisen.