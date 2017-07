Auteur: Luc De Roy

Luc De Roy Het lichaam van de surrealistische kunstenaar Salvador Dali is opgegraven voor een vaderschapstest. Een Spaanse rechtbank beval de DNA-test in juni, omdat een 61-jarige vrouw beweert dat zij de dochter is van de in 1989 overleden kunstenaar. De DNA-test moet daarover uitsluitsel geven.