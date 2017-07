Tom Holland over "Spider-man"-rol: "Plots moest ik met meisjes rekening houden"

Om zich in zijn rol van jonge Peter Parker in te leven, liet de Brtise acteur zich volledig onderdompelen in het leven van een Amerikaanse "highschool"-jongen. En in tegenstelling tot wat hij gewoon is in Engeland, zaten er zowaar ook meisjes op school.

