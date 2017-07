Gatz heeft een niet te ontkennen fascinatie voor de Eerste en Tweede Wereldoorlog. "Wil" van Jeroen Olyslaegers kon Gatz helemaal meeslepen. Het verhaal gaat over een dichter in wording, Wilfried Wils, die tijdens de bezetting als hulpagent in Antwerpen werkt. Zijn mentor wil alle joden vernietigen, maar Wils wordt verliefd op de mooie Yvette van wie haar broer juist zijn nek uitsteekt voor de joden. Gevangen tussen twee werelden probeert Wils te overleven. "Zijn wij mensen met een vrije wil en hoe vrij kunnen wij ons leven hoogstpersoonlijk zelf bepalen? Dergelijke situatie wordt in dit boek in een "Louis Paul Booniaanse" schrijfstijl ontzettend goed omschreven."

De eerste keer dat Gatz met dit moreel vraagstuk werd geconfronteerd, was tijdens een discussie met zijn vader die geschiedenisleraar was. "Hij bracht mij aan het verstand dat ik niet te zeker mocht zijn over wat ik wel of niet zou hebben gedaan in een situatie dat vijftig jaar eerder plaatsvond. Misschien zat je wel aan het oostfront, zei hij. Op een x aantal momenten in je leven heb je nooit een hele of een halve keuze, maar ben je ook deels de speelbal van de omstandigheden."

En dat vraagstuk is volgens Gatz nu meer van tel dan tien jaar geleden. Hoe springen we om met de klimaatopwarming? En hoe gaan we ons gedragen in een open of gesloten samenleving?