De man achter de zwangerschaps- en tweelingfoto's is Awol Erikzu, een kunstenaar, schilder, beeldhouwer, muzikant en fotograaf. Geboren in 1988 in Ethiopië en opgegroeid in The Bronx, een wijk in New York. Ooit een verguisde buurt, nu populair voor zijn hiphop- en graffiticultuur. Hij behaalde een master in Fine art en photograpy aan Yale.

Na zijn afstuderen werkte hij onder meer voor fotografen David LaChapelle, Lorna Simpson, Margaret Morton en Christine Osinski. In 2012 exposeerde hij voor het eerst zijn eigen werk onder de titel "Black and Gold". Een reeks foto's die Afro-Amerikanen portetteert in iconische kunsthistorische contexten. Bekend is "Girl with a Bamboo Earring", een verwijzing naar het beroemde "Girl with a Pearl Earring" van Johannes Vermeer, maar dan met een Afro-Amerikaans model.

Daarmee is meteen het belangrijkste thema in het werk van Awol Erikzu duidelijk: het wil vragen en bedenkingen opwerpen over ras binnen de context van kunst. Hij houdt zich vooral bezig met het Afro-Amerikaanse, en de manier waarop zwarte artiesten in de populaire cultuur bekeken en opgenomen worden.