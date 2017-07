Van Vandcenhouwe is musicoloog en operadramaturg. Hij werkt sinds enkele jaren als chef-dramaturg bij de Ruhrtriennale, waar hij ook lid is van het directiecomité. Bij de Ruhrtriennale, een van de grootste Europese kunstenfestivals, is Jan Vandenhouwe samen met Johan Simons verantwoordelijk voor de opera- en muziekprogrammatie.

Na een periode als opera-recensent voor De Standaard, werd hij de persoonlijke assistent van Gerard Mortier bij de Opéra national de Paris. Later was hij enkele jaren artistiek coördinator bij het Concertgebouw in Brugge.

Als dramaturg werkte Jan Vandenhouwe de voorbije jaren samen met regisseurs als Ivo van Hove, Johan Simons of Alain Platel. Hij was ook dramaturg van de internationaal bejubelde Cosi fan tutte in de regie van Anne Teresa De Keersmaecker in de Opéra national de Paris.