Volgens de onuitgesproken regel moet je eerst een boek lezen vooraleer je de film bekijkt. Om zelf een wereld en een verwachtingspatroon te creëren. Bij "Jurassic park" was het voor De Rycke omgekeerd. "Ik weet nog dat de verfilming te zien was in de zalen en ik als klein manneke die niet mocht bekijken. De eerste keer dat ik die film zag was op RTBF, maar ik begreep er niets van. Uiteindelijk heeft VTM dan de première getoond, denk ik. Sindsdien is het by far mijn favoriete film aller tijden."

Maar voor De Rycke is "Jurassic park" vooral de fundering van zijn liefde voor sciencefiction. Het dinoverhaal was dan ook het eerste boek voor volwassenen dat hij las. "Het boek leunt dicht aan bij de film, maar toch waren er nog passages die mij lieten fantaseren. Het coole aan de auteur Michael Crichton is dat hij ook wat wetenschap in het boek verwerkt, waardoor het allemaal plausibel lijkt."