Mede door (of dankzij) haar vaak extravagante parcours en uitvoerig bijgewerkte uiterlijk is Donatella vandaag een heus icoon in de populaire cultuur. Zo kruipt de Amerikaanse actrice Maya Rudolph geregeld in haar huid voor satirische sketches in "Saturday night live". In de serie "Ugly Betty" speelt Gina Gershon dan weer een personage dat duidelijk op Donatella is gebaseerd. In 2013 maakte Lady Gaga het nummer "Donatella" voor haar.

Het pièce de résistance volgt in 2018. In navolging van het eerste succesvolle seizoen van "American crime story" dat zich toespitste op de moord op de vrouw van O.J. Simpson en de rol van de voormalige sportman daarin, brengt het kabelnetwerk FX een tweede seizoen waarin de moord op Gianni Versace centraal staat. Penelope Cruz zal daarbij de rol van Donatella spelen.