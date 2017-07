Historica en oprichter van de sekspodcast “Vuile lakens” Anaïs van Ertvelde zegt dat ze al vaak is aangesproken over de kwestie. “Vriendinnen met kinderen vragen regelmatig: wat moet ik tegen mijn dochter zeggen? Vagina klinkt meteen zo medisch. We ontbreken een middenregister in onze taal als het over seks gaat. Of de woorden zijn te kinderlijk zoals “muisje” en “poesje” of te vulgair zoals “spleet” of “kut”.

“Het zou goed zijn als iemand eens onderzoek doet naar de etymologie van het woord kut. In het Engels is dat gedaan voor tegenhanger cunt en daar blijkt dat het een van de oudste woorden is voor het geslachtsdeel van vrouwen. Oorspronkelijk had dat geen negatieve bijklank.”

“Persoonlijk pleit ik ervoor “kut” in ere te herstellen, maar niet iedereen is fan van het woord. De vulgaire bijklank die het woord vandaag heeft, is nog maar een paar honderd jaar oud en daar geraken we wel weer van af. Maar het is inderdaad geen makkelijke kwestie.”