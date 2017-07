"We krijgen hier een wereldpremière te horen", zei Geert de Proost, vertegenwoordiger van de Vlaamse regering in de VS. "Jullie zullen de eersten zijn om te genieten van liederen die al eeuwen niet meer te horen geweest zijn uit het Leuven Chansonnier."

Het boekje bevat zo'n 50 liederen. "12 liederen zijn compleet uniek en werden in geen enkele andere bron gevonden", benadrukt Bart Demuyt, directeur van de Alamire Foundation. "Het is alsof we plots 12 nieuwe tekeningen van Jan Van Eyck of Pieter Paul Rubens vinden. We zijn trots dat we hier in New York op de Vlaamse feestdag het ambacht van de Vlaamse polyfonisten mogen voorstellen."

De liederen werden in New York uitgevoerd door het Sollazzo Ensemble (foto hieronder), dat in 2014 werd opgericht in Bazel in Zwitserland.

Intussen is ook het Leuven Chansonnier Fund opgericht, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. "Ons doel is om 1 miljoen euro in te zamelen om researchprojecten rond het boekje te ondersteunen", zegt Demuyt.