Na opmerkelijke prestaties eerder dit jaar met internationale prijzen op de British Open, de All England Masters en het Europese brassbandkampioenschap in Oostende is dit de allereerste keer dat een Belgische brassband de wereldtitel naar België brengt.

"Dit was het enige wat nog ontbrak, we zijn al twee keer vice-wereldkampioen geworden, in 2001 en in 2005", zegt dirigent Frans Violet op Radio 2 Antwerpen. "De wedstrijd is ook maar om de 4 jaar, dus we kunnen er ook maar 1 keer om de 4 jaar om strijden. Die seconden na de overwinning, dat is niet te beschrijven, dat kan ik niet uitleggen."

De brassband uit Willebroek mag zich nu 4 jaar lang wereldkampioen noemen.