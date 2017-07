8.000 goudvissen brengen "Art aquarium" tot leven

In Tokyo loopt de expo "Art aquarium". De combinatie van unieke visbokalen, projecties en licht dompelen de bezoekers onder in een bijzonder onderwaterpaleis. De tentoonstelling is aan zijn 10e editie toe en lokt ieder jaar miljoenen bezoekers.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

8.000 goudvissen brengen "Art aquarium" tot leven

In Tokyo loopt de expo "Art aquarium". De combinatie van unieke visbokalen, projecties en licht dompelen de bezoekers onder in een bijzonder onderwaterpaleis. De tentoonstelling is aan zijn 10e editie toe en lokt ieder jaar miljoenen bezoekers.