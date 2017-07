"Grenzen moet je overschrijden - dat doe ik in mijn werk ook het liefst", vervolgt de schrijfster. "Das Mag symboliseert de eeuwige jeugd in het literaire landschap: het beste anti-roestmiddel tegen een afgeroest mechanisme." Das Mag is ook de uitgeverij van Lize Spit, Jelle Brandt Corstius en Maartje Wortel.

Haar nieuwe roman zal over moderne vormen van ouderschap gaan: "Maar dan wel op mijn eigen manier. Een niet-traditioneel moeder-zoon-verhaal."

De Coster schreef al zeven boeken waaronder "Held", "Dit is van mij", Wij en ik" en "Wat alleen wij horen". Het werk van De Coster is vertaald in 10 talen.