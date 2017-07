Waarom doen mensen wat ze doen? Die vraag is de drijfveer voor justitie-journaliste Fatma Taspinar. Je zou er bijna van uitgaan dat haar interesse in criminologie ontstaan is door verrukt te zijn over spannende whodunits. Niets is minder waar: vroeger las ze zeer weinig thrillers, omdat de taal daarin vaak ondergeschikt is aan het verhaal. "Aan criminologie en justitie hangt er weinig romantiek. Dat is pure, bittere realiteit. Met boeken kan ik die wereld helemaal achter mij laten en tot rust komen, wat voor mij niet lukt met films of series. Woorden zijn troostend."

Telkens wanneer Taspinar een boek koopt, schaft ze zich ook een mooie bladwijzer aan. "Die geplooide oortjes in boeken vind ik echt niet oké. Bijna elk boek in mijn boekenkast beschikt dus over een eigen bladwijzer. Behalve als het een souvenir is, dan gebruik ik die voor meerdere boeken."