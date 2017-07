Het was een serieuze carrièrewending voor de man die politieke wetenschappen had gestudeerd en ooit nog een kunstgalerie had. Intussen moesten al 6 ontwerpers de lijn van Dior voortzetten, trouw aan de meester, maar ook mee met de tijd.

Yves Saint Laurent was maar 21 toen hij van assistent van Christian Dior naar zijn opvolger ging. "Met Saint Laurent wordt de rok plots breder", vertelt Müller, "en dat kondigt de vrijheid aan die men zoekt in de kledij in de jaren 60." We zijn in een zaal waar een twintigtal jurken op een rij de chronologie en evolutie toont van 1947 tot nu.

"En van John Galliano dacht iedereen, dat is onmogelijk. Een Britse punker die de Franse tempel van goede smaak komt leiden. Maar we zien in zijn ontwerpen dat hij het spel meespeelt. Alle ontwerpers na meneer Dior hebben zijn essentie bewaard, maar hebben iets toegevoegd ook. Het waren allemaal sterke persoonlijkheden."