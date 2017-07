Voor hele generaties Vlaamse scholieren is of was het vaste lectuur in de Franse les: "Le petit Nicolas", een boekenreeks van auteur Goscinny en illustrator Sempé uit de jaren 60 waarin een kleine jongen met de naam Nicolas op een kinderlijke manier naar de wereld rond hem kijkt en en passant de vinger op de zere wonde van tal van perikelen in het leven van volwassenen legt.

Lang voor van de eigenlijke boeken sprake was, bestond "Le petit Nicolas" al onder de vorm van stripverhalen. In 1955 verschenen die in Le Moustique, een Belgisch magazine waarvoor Goscinny en Sempé op dat moment als jonge krachten actief waren.

Goscinny stierf al in 1977, maar Sempé heeft verschillende van die stripverhalen tot vandaag in zijn atelier in Parijs bewaard. Toen hij ze aan de uitgeverij IMAV toonde, ontstond het idee om ze in een nieuwe uitgave te gieten. Die verschijnt op 12 oktober onder de titel "Le petit Nicolas. La bande dessinée originale", zo weet Le Figaro die op zijn website nu al uitpakt met 2 tekeningen uit die vroege stripverhalen.

Ook in Frankrijk zelf is "Le petit Nicolas" zonder meer iconisch en moet de boekenreeks qua status nauwelijks onderdoen voor die van "Le petit prince" van Antoine de Saint-Exupéry. In 2009 maakte regisseur Laurent Tirard een film op basis van de verhalen.