Dalilla Hermans was als kind al ontzettend leergierig. Ze wilde constant meer weten en de bibliotheek in haar dorp was een beetje het internet van die tijd. Elke week ging ze ernaartoe. In het begin met haar vader, later alleen of met vriendinnen. Van haar pa mocht ze altijd zelf haar boeken kiezen. "De werken die ik dan koos, waren vaak bestemd voor oudere kinderen of zelfs volwassenen."

Op haar twaalfde kwam Hermans bij haar thuis opeens "Het lelietheater" van Lulu Wang tegen. Nieuwsgierig als ze was, begon ze erin te lezen. "Het boek liet een diepe indruk op me na omdat ik mezelf de hele tijd vergeleek met het hoofdpersonage dat ongeveer dezelfde leeftijd had." Toch bracht het boek haar vaak danig in de war, omdat het niet voor haar leeftijd was voorbestemd. "Er werd bijvoorbeeld gehint naar de gruwelijkheden die tijdens de culturele revolutie in China gebeurden. Dat werd op zich dan weer niet voldoende uitgelegd en dat frustreerde me. Maar het boek liet me graven en zoeken en achteraf heb ik best veel boeken gelezen over het communisme. Hierdoor."