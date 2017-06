Fans van "Harry Potter and the philosopher's stone" konden het boek tot nu toe al in liefst 79 talen lezen en binnenkort komt daar nog een taal bij. In oktober brengt de kleine Schotse uitgeverij Itchy Coo het eerste boek uit de immens populaire serie uit in het Schots, een groep Germaanse dialecten die mensen in Schotland en delen van Ierland en Noord-Ierland spreken. Volgens sommigen is het een aparte taal, anderen menen dat ze een onderdeel van het Engels vormt.

Hoewel de vertaling nog niet helemaal klaar is, hebben de uitgeverij en de vertaler Matthew Fitt de eerste zinnen van het boek al bekendgemaakt. Die lezen als volgt: "Mr and Mrs Dursley, o nummer fower, Privet Loan, were prood tae say that they were gey normal, thank ye awfie muckle. They were the lest fowk ye wid jalouse wid be taigled up wi onythin unco or ferlie, because they jist widnae hae onythin tae dae wi joukery packery like yon."

Met de vertaling in het Schots is de cirkel van "Harry Potter and the philosopher's stone" in zekere zin rond. Auteur J.K. Rowling schreef het boek immers in een café in Edinburgh terwijl ze moeite had om de eindjes aaneen te knopen. Ze woont ook al geruime tijd in de Schotse hoofdstad, hoewel ze in Engeland is geboren.