Het geschiedkundige boek is goed voor een mix van historische verhalen en leuke anekdotes rond Brusselse stripauteurs, verdeeld over de verschillende Brusselse gemeenten en doorspekt met originele illustraties. Zo vindt de lezer bijvoorbeeld ook olieverfschilderijen van De Marck (alias Marc Daniels) terug in het boek. De teksten zijn geschreven door auteur Eric Demarbaix, die zelf nog voorzitter was van de Brusselse Geschiedkundige Kring.

Het duo vereeuwigt met een knipoog de kleine en grote verhalen achter de Brusselse pleintjes en steegjes. Voor het derde deel van "Verhalen over Brussel" deden ze dat via de stripauteurs. Eerder verscheen al een deel over de metrostations (2013) en een deel over de sportpersoonlijkheden (2015).

"Deze verhaaltjes zeggen altijd iets over de tijdsgeest waarin de aangehaalde stripauteurs leefden", vertelt Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLd) die de boekvoorstelling bijwoonde. "Ze dragen ook bij tot het bewaren van ons rijkgevuld Brussels strippatrimonium, waaronder het Belgisch Stripcentrum, het Sleenmuseum, de MOOF en uiteraard de meer dan 50 stripmuren."

"Verhalen over Brussel via zijn stripauteurs" wordt uitgegeven bij Deccap & Dition en is te verkrijgen in de betere Brusselse strip- en boekenwinkel.