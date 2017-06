Pilar Abel, een Spaanse vrouw, is naar de rechter gestapt omdat ze officieel bevestigd wil zien dat Salvador Dali haar vader is. De vrouw is de dochter van een dienster met wie de schilder in de jaren 50 een relatie gehad zou hebben. Die dienster werkte bij een familie die een buitenverblijf had in Cadaqués, waar Dali een huis had.

In die periode was Dali getrouwd met Gala, een vrouw van Oost-Europese afkomst die model stond voor tal van zijn schilderijen. Het koppel had echter geen kinderen. Dali is in 1989 overleden. Zijn erfenis ging naar de Spaanse staat en naar de Dali Foundation, die musea en de woningen van de schilder beheert.

De vrouw had al eerder DNA-testen laten uitvoeren op haar en huidsdeeltjes afkomstig van een dodenmasker van Dali, maar die konden geen zekere resultaten voorleggen.

Ze had zich nu gewend tot een rechtbank in Madrid en die heeft toegestemd om het lichaam van Dali op te graven voor DNA-testen. Dali is in 1989 overleden en ligt begraven nabij het Dali Museum in Gerona in Catalonië.