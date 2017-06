"Street view (reassembled)": zo heet het kunstwerk van de Finse kunstenaar Anssi Pulkkinen dat momenteel in de Koningsstraat in Brussel staat, bovenaan de trappen die Bozar met het Warandepark verbinden. Het werk bestaat uit een oplegger vol steenpuin. Het komt niet van een of andere werf bij ons, maar is opgeschept in Aleppo in Syrië na een bombardement op een huis.

"Dit project is het resultaat van een soort openbare aanbesteding van Finland dat dit jaar 100 jaar onafhankelijk is", zegt coördinator Karl van den Broeck van Bozar in "De wereld vandaag" op Radio 1. "De Finnen hebben nagedacht over dit jubileum en hoe ze dit het beste kunnen vieren."

"Concreet zijn ze op zoek gegaan naar de essentie van het begrip "onafhankelijkheid". Hun conclusie was dat een eigen huis een basisvoorwaarde voor onafhankelijkheid is. Want wie heeft geen eigen plek? Daklozen, vluchtelingen en mensen in oorlog, mensen die hun huis platgebombardeerd zien."

""Street view (reassembled)" is letterlijk een wedersamengesteld straatzicht. Kunsthuizen zijn normaal goed in het wegslepen van kostbare ruïnes, kijk naar het British Museum. Maar dit is een lelijke ruïne, een platgebombardeerd huis. Het toont ons waar de vluchtelingen die hier aankomen vandaan komen en heeft zo een directe en politieke boodschap."