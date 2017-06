“Ergens onderweg”, het zou een nieuwe rubriek kunnen zijn op deredactie.be, maar het is al een bestaande reeks bij De Morgen. Daarin ontmoet journalist Rik Van Puymbroeck bekende mensen op een bijzondere plek en vraagt hen naar hun leven en werk. Rudi Vranckx in Todi, Tom Lanoye in Kaapstad of Jan Fabre in Sint-Petersburg. Zeventien interviews heeft hij nu gebundeld in een gelijknamig boek.

In het jaar waarin Van Puymbroeck werd geboren – reken zelf maar uit – verscheen "Honderd jaar eenzaamheid" van Gabriel García Márquez. Louter toeval natuurlijk en tegen de tijd dat hij het las, bestond het boek al 25 jaar. "Maar ik vind het wel een mooie gedachte", vertelt Van Puymbroeck. "Dit is het boek dat in elk lijstje voorkomt als favoriet. En terecht, het is misschien wel het allermooiste boek dat iemand ooit schreef." Toen onlangs een West-Vlaamse zanger dit boek en Márquez’ hele oeuvre 'overschat' noemde, haakte hij af bij zijn liedjes. "Over smaken valt te twisten, maar niet over Márquez."