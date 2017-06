Eerste Coldplay-toeschouwers mogen onder begeleiding stadion binnen

Vanavond treedt de Britse band Coldplay op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Sinds 9 uur vanochtend waren er al op fans op de Heizel, maar ze mochten pas om 17 uur onder politiebegeleiding het stadion in, een half uur later dan voorzien.

