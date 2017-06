Ooit hingen wel 40 werken van Rubens in de Borromeuskerk, maar daarvan blijft voor vandaag niks over. In 1718 gingen tal van werken in de vlammen op toen een grote brand de kerk in de as legde. Onder meer de plafondschilderijen van Rubens moesten er toen aan geloven. "De terugkeer van de heilige familie" was een van de weinige stukken die deze brand overleefden, zij het zwaar beschadigd.

Dik een halve eeuw later kwam een einde aan de jezuïetenorde en ging alle overgebleven kunstwerken onder de hamer, ook "De terugkeer van de heilige familie". "Het altaarstuk belandde eerst in Brussel en verhuisde daarna naar het Verenigd Koninkrijk", zegt Baudouin. "Hierna verdween het een poosje van de radar tot het Metropolitan Museum in New York het in 1871 kocht."

"Daar heeft men het werk professioneel verknoeid met een aantal restauraties. Die waren zo erg dat men in de jaren 50 dacht dat het geen Rubens kon zijn. Het schilderij belandde in het depot tot het museum het in de jaren 80 opnieuw verkocht. Het maakte vervolgens opnieuw een onduidelijke omzwerving tot de kerkfabriek het 6 jaar geleden op een veiling op de kop kon tikken."

(Lees voort onder archiefvideo van "Het Journaal" van 21/06/2012)