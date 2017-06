Een pot nat: dat hebben enkele tientallen aanhangers van Trump mogelijk gedacht toen ze de voorbije dagen en weken bedreigingen over de telefoon en via e-mail uitten aan onder meer Shakespeare Dallas en Shakespeare & Company, twee theaters in respectievelijk Texas en Massachusetts.

De reden? De fans nemen het niet dat het hoofdpersonage in "Julius Caesar" van William Shakespeare dat het Public Theater in New York de afgelopen maand bracht én dat in het stuk wordt vermoord, sterk op Trump leek.

Alleen: Shakespeare Dallas noch Shakespeare & Company heeft iets met het Public Theater of met zijn programmatie te maken. Toch hebben ze elk tientallen bedreigingen ontvangen van mensen die misnoegd zijn door het stuk in New York en hun woede op all things Shakespeare wilden koelen.

"Het gaat om een identiteitsverwisseling", vertelt artistiek directeur Raphael Parry van Shakespeare Dallas aan de BBC. "Als je geen politiek commentaar wil zien, kijk er dan niet naar. Sabel niet iedereen in het theater of de kunstwereld neer. Het is ongelooflijk en shockerend. Mensen moeten research doen vooraleer ze uitvaren."