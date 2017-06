Maar waarom duurde het zo lang voor die nieuwe roman uitkwam? "Ik was nooit de persoon die op regelmatige basis romans ging schrijven", vertelt ze. "Ik voelde na "De god van kleine dingen" niet meteen dat het mijn taak was om andere boeken te schrijven. Ik heb altijd gezegd dat ik er weer een zou schrijven wanneer ik er een moest schrijven. Het duurde zo lang omdat ik alle personages in dit verhaal moest laten komen en het verhaal dan ook nog moest uitwerken."

De uitgebreide groep van diverse personages in de roman weerspiegelen het India van vandaag. "Ik deed dit niet met opzet. In de Indiase maatschappij zijn de mensen erg in kasten opgedeeld, het is geen anarchie zoals het voor buitenstaanders lijkt. Niemand overschrijdt die grenzen. Plots realiseerde ik me dat ik over personages aan het schrijven was die op een of andere manier niet meer in dat systeem pasten, maar die naar de rand van de maatschappij gedreven waren, al zijn ze niet per se arm of zo. Maar op deze manier kijken die personages naar hoe de maatschappij functioneert, naar de schoonheid en de wreedheid ervan."