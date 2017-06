De Saint-Exupéry schreef "Le petit prince" in 1942 tijdens een verblijf in New York. De bijhorende afbeeldingen die doorheen de jaren tot iconen zijn uitgegroeid, zijn eveneens van zijn hand. Enerzijds maakte hij een reeks tekeningen, anderzijds een reeks aquarellen.

Het boek verscheen voor het eerst in 1943 in de VS. Sindsdien zijn meer dan 145 miljoen exemplaren verkocht en dit in 270 talen. Zelf heeft de Franse auteur en vliegenier amper van dit succes kunnen genieten. Een week na de publicatie van zijn boek, vertrouwde hij het manuscript en de voorbereidende tekeningen toe aan zijn vriendin Sylvia Hamilton en vertrok hij naar Noord-Afrika. Op 31 juli 1944 verdween hij tijdens een vlucht in de buurt van Marseille.

Het manuscript en de voorbereidende tekeningen kwamen uiteindelijk terecht in de Pierpont Morgan Library in New York waar ze zich vandaag nog steeds bevinden. De bijhorende aquarellen keerden naar Frankrijk terug.