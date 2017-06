Wie ging Jebroer voor? Vincent Byloo duikt in de muziekgeschiedenis

"Kind van de Duivel" van Jebroer is niet het eerste en zeker niet het laatste nummertje dat ophef veroorzaakt in de religieuze wereld. Vincent Byloo (Studio Brussel) duikt in de muziekgeschiedenis en haalt enkele opmerkelijke 'verboden' nummers en platenhoezen boven.

