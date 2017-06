Naar aanleiding van de herdenking van 100 jaar WO I besloot het KIK om een honderdtal foto's tentoon te stellen. Dat gebeurt vanaf donderdag in het Warandepark, waar de beelden worden opgedeeld in vier thema's. "Daarbij springt niet enkel de hoge technische kwaliteit van de opnames in het oog, maar wordt er ook gepeild naar de esthetische en politieke doelstellingen van de Duitse fotografische inventariscampagne", luidt het. Daarnaast wordt onder meer een aantal foto's getoond naast hun hedendaagse tegenhanger in kleur.

"We hebben er bewust voor gekozen om de tentoonstelling niet in een museum te houden omdat we zoveel mogelijk mensen wilden bereiken", legt coördinator Robrecht Janssen uit. "Het Warandepark is heel goed gelegen en er passeert elke dag veel volk. Voorbijgangers kunnen dan de vier verhaallijnen volgen, maar kunnen zich ook gewoon laten verrassen door één foto."