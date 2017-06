De Kleine Zeemeermin in Kopenhagen lijkt vandaag voor voetbalclub AA Gent te supporteren. Vandalen hebben het standbeeld immers met blauwe en witte verf beklad. Op de kade voor het beeld is "Bevrijd Abdulle" geschreven. Volgens de politie is dat een gezocht meisje.

Op 30 mei was het beeld al eens met rode verf overgoten (zie archiefvideo onder). Toen ging het om een actie van dierenrechtenactivisten die protesteerden tegen de walvissenjacht voor de Faeröer-eilanden. Die eilandengroep maakt deel uit van Denemarken.

Het standbeeld verwijst naar het hoofdpersonage uit een sprookje van Hans Christian Andersen. De Kleine Zeemeermin zit al sinds 1913 op een rots in de baai van Kopenhagen. Het meisje heeft op die eeuw tijd behoorlijk wat meegemaakt. In 1964 en 1988 werd haar hoofd gestolen, in 1984 een arm. Ze is ook al herhaaldelijk in zee gegooid en aangekleed als teken van protest. In 2004 werd haar een boerka aangemeten als protest tegen de Turkse kandidatuur voor toetreding tot de EU.