Het veilinghuis schat de waarde van de atlas op 40.000 tot 45.000 euro. Er staan zeventig kaarten in van Europa, Amerika, Azië, Afrika, India, delen van het Midden-Oosten en het huidige Turkije. De atlas zou nog in perfecte staat zijn.

"Voor Antwerpen is dit een interessant item dat op de markt komt", zegt Henri Godts. "Ortelius was één van de bekendste Antwerpenaren uit de zestiende eeuw. Zijn atlas werd vijfhonderd jaar geleden als iets prestigieus beschouwd, vandaag is hij dat des te meer. Dit soort meesterwerken - die bovendien goed bewaard zijn gebleven - vind je nog zelden terug."

Ortelius was in zijn tijd de eerste cartograaf die alle gekende kaarten verzamelde en in dezelfde stijl en formaat liet graveren, logisch geordend volgens continent en land. Die aanpak leverde hem een fortuin op. Hij wordt dan ook aanzien als de vader van de moderne atlas.

Tijdens de veiling van 20 juni gaat ook nog een grote verzameling reisboeken onder de hamer. Alle 574 stukken vallen te bezichtigen tijdens de kijkdagen van 16 tot en met 18 juni in Veilingzaal Horta in de Roodebeeklaan in Brussel.