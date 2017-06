De Ultima in de categorie Amateurkunsten was voor Forumtheater Radicalisering, een vorm van participatief theater in Molenbeek over gevoelige thema's als racisme en radicalisering die is ontstaan na de aanslagen in Parijs in 2015 en in Brussel en Zaventem een jaar later. "De jury vindt de aanpak van het Forumtheater Radicalisering een verfrissende, confronterende en grensverleggende methodiek en formule die sterk vertrekt vanuit de reële noden van een doelgroep die (zéker in het culturele landschap) zelden aan bod komt", staat te lezen in het juryverslag.