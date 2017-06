Aanhangers van Trump zien dat echter anders. Breitbart News en Fox News hebben een campagne gevoerd op sociale media die ertoe geleid heeft dat twee grote sponsors van de productie, Delta Air Lines en Bank of America, hun financiële steun intrekken. "Dit stemt niet overeen met de waarden van Delta, wat je politieke overtuiging ook mag zijn", klonk het bij de luchtvaartmaatschappij. "De manier waarop Julius Caesar hier wordt afgebeeld, is bedoeld om te provoceren en te beledigen", motiveerde Bank of America zijn beslissing om de steun voor deze productie van The Public Theater, dat het Shakespeare in the Park-festival organiseert, in te trekken.

Ook Donald Trump Jr., de zoon van de president, mengde zich op Twitter in de discussie: "Ik vraag me af in welke mate deze "kunst" door de belastingbetaler wordt gesponsord. Serieuze vraag: wanneer wordt "kunst" politiek en verandert dat de zaken". Zijn bericht werd duizenden keren geretweet.