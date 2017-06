Zo vliegt Richard Hammond van de weg in een elektrische sportwagen

Richard Hammond is met een elektrische sportauto gecrasht in de bergen van Zwitserland. De voormalige presentator van "Top gear" raakte tijdens opnames van het tweede seizoen van "The grand tour" van de weg af en sloeg met de auto over de kop.

